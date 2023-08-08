Более 130 бригад энергетиков продолжают устранять последствия циклона в Псковской области

13:28, 08 августа 2023, ПАИ

137 бригад «Россети Северо-Запад» продолжают устранять последствия циклона со штормовым ветром, грозами и ливнями в Псковской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале филиала компании.

Филиал компании в регионе работает в особом режиме. Специалисты уже восстановили две тысячи километров ЛЭП. Энергетики включили 104 линии электропередачи и 2,4 тысячи трансформаторных подстанций.

В восстановлении электроснабжения задействованы 137 бригад и 154 единицы спецтехники. Также в Псковскую область направили бригады из соседних регионов. Специалисты компании будут работать до полной ликвидации последствий стихии.

Отмечается, что все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объёме.

«Россети Северо-Запад» напомнили о необходимости строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергообъектов и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ближе восьми метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Напомним, что в Псковской области прошли грозы, ливни и местами кратковременное усиление ветра с порывами 17-22 метра в секунду. Ранее сообщалось, что 578 населённых пунктов региона остались без электроэнергии.

Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по круглосуточному бесплатному телефону «Россети» 8-800-220-0-220.