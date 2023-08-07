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Общество

578 населённых пунктов остались без электроэнергии в Псковской области

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» работает в режиме повышенной готовности. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

На фото: часть новоржевских городских улиц осталась без электричества из-за упавшего дерева

По состоянию на 18:00 от электроэнергии отключено 578 населённых пунктов, общая численность затронутого населения – более 9 тысяч человек. Наибольшее количество отключений зафиксировано в Себежском, Струго-Красненском и Порховском районах.

Задействованы 50 бригад численностью 126 человек и 48 единиц техники. Прорабатывается вопрос с тремя соседними регионами о привлечении дополнительных бригад и техники. Все ответственные службы занимаются устранением последствий непогоды.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному телефону Россетей 8-800-220-0-220.

Напомним, что в Псковской области ожидаются грозы, ливни и местами кратковременное усиление ветра с порывами 17-22 метра в секунду. При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по номеру 01 или 112, 101 (с мобильных телефонов). Ранее сообщалось, что улицы в Новоржеве остались без энергоснабжения из-за падения дерева. 

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