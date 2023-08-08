Почти в два раза вырос медиаиндекс Бориса Елкина
Почти в два раза вырос федеральный медиаиндекс главы Пскова Бориса Елкина (3-е место, медиаиндекс 1 540) по итогам июля. Рейтинги на основе данных федеральных и региональных СМИ из системы «Медиалогия» составила «Псковская правда».
Борис Елкин упоминался в российских СМИ в первую очередь в связи с отменой концерта певицы Ёлки, который ожидался в рамках празднования Дней города.
С его участием было выпущено множество сюжетов за этот месяц, в результате чего глава города вновь занял первое место в медиарейтинге руководителей столиц субъектов СЗФО.
Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников возглавил федеральный топ-10 медиарейтинга «Псковской правды».
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