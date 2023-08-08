Михаил Ведерников возглавил федеральный топ-10 медиарейтинга «Псковской правды»

15:15, 08 августа 2023, ПАИ

Первую строчку как в региональном топ-30 (медиаиндекс 20 919,6), так и в федеральном топ-10 (медиаиндекс 8 194,3) медиарейтинга издания «Псковская правда» занял губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Издание составило рейтинги на основе данных федеральных и региональных СМИ из системы «Медиалогия».

В областных СМИ ключевыми сюжетами с участием главы региона стали большое интервью на телеканале «Первый Псковский», в котором он, в частности, рассказывал о ситуации с ремонтом дорог, визит в регион министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, визиты губернатора в Великие Луки и Дедовичский районы, а также проведение Дней Псковской области в белорусском Витебске.

Федеральные СМИ больше всего привлекли такие сюжеты с участием псковского губернатора, как создание в Псковской области отряда содействия обороне «Дружина», доклад директора по политическому анализу Института социального маркетинга Виктора Потуремского на круглом столе в Экспертном институте социальных исследований, согласно которому электоральный рейтинг Михаила Ведерникова достиг уровня в 85,8 %, и решение псковских властей выплачивать женщинам в возрасте до 25 лет по 100 тысяч рублей за рождение первенца.

Кроме того, значительный резонанс получили инициатива по созданию в Псковской области центра дневного пребывания для детей с инвалидностью, озвученная на встрече с губернатором детским омбудсменом РФ Марией Львовой-Беловой, и предложение Михаила Ведерникова убрать памятник Ленину с центральной площади Пскова.