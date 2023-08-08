Все кандидаты на пост псковского губернатора вошли в топ медиарейтинга «Псковской правды»

16:30, 08 августа 2023, ПАИ

Все четверо кандидатов на пост губернатора Псковской области попали в топ-30 медиарейтинга издания «Псковская правда» за июль, который был составлен на основе данных региональных СМИ из системы «Медиалогия».

Первую строчку как в региональном топ-30 (медиаиндекс 20 919,6), так и в федеральном топ-10 (медиаиндекс 8 194,3) медиарейтинга издания занял действующий губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ Пётр Алексеенко и лидер местной «Партии роста» Игорь Романов заняли места как в первой десятке регионального топ-30 (4-е место, медиаиндекс 1 896 и 10-е место, медиаиндекс 1 432, соответственно), так и в федеральном топе-10 (4-е место, медиаиндекс 771 и 6-е место, медиаиндекс 549, соответственно).

Координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков оказался на шестой строчке в региональном топе с медиаиндексом 1 555, в федеральном – на пятой с медиаиндексом 651.

«Медиарейтинг подтверждает, что не только действующий глава региона, но и оппозиционные кандидаты имеют доступ к СМИ, причём достаточно широкий», – отметили авторы рейтинга.

Напомним, что выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Чтобы проголосовать дистанционно, необходимо подать заявление через портал «Госуслуг» до 4 сентября.