Более 40 населённых пунктов остаётся без электричества в Великолукском районе

16:41, 08 августа 2023, ПАИ

Более 40 населённых пунктов остаётся без электричества в Великолукском районе по состоянию на 14:30, пишет газета «Наш путь» со ссылкой на главу муниципалитета Алексея Кузьмина.

«Вчера на наш район обрушился шквалистый ветер с ливнем, в результате которого во многих населённых пунктах повалило деревья, в том числе и на линии электропередачи», – отметил он.

На данный момент последствия непогоды устраняют энергетики.

«В ЕДДС района и ко мне лично поступает много сообщений об отключениях электроэнергии, однако ответ для всех одинаков – энергетики в круглосуточном режиме ликвидируют последствия непогоды, прикладывая к этому максимум усилий и возможностей», – подчеркнул глава Великолукского района.