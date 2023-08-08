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Подробности проведения акции «Хоровод дружбы» в Пскове раскрыл организатор

Подробности проведения акции «Хоровод дружбы» в Пскове раскрыл директор АНО «Время творить» Алексей Иванов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фото ПАИ. На фото Алексей Иванов

Мероприятие пройдёт в Псковском кремле 22 августа.

По словам Алексея Иванова, участники «Хоровода дружбы» прошествуют в хороводе по пешеходным дорожкам вокруг кремля с музыкальным сопровождением. Взявшись за руки, участники образуют круг. Организатор также отметил, что пока не решёно, в какую сторону будет двигаться шествие – по часовой стрелке или против, и выразил надежду, что по часовой, обратив внимание, что название «Время творить» связано с часами и символично было бы, если бы время шло вперёд.

Хоровод пройдёт со специальным музыкальным сопровождением. «Всего организуют восемь звуковых точек, которые будут транслировать. Мы нашли музыкальный микс – сборку из 15 национальных мелодий», – подчеркнул Алексей Иванов.

После того как участники завершат круг хоровода, их ждёт праздничный концерт на площадке у устья реки Псковы.

Добавим, что организаторы массовой акции «Хоровод дружбы» в Пскове подготовили для участников сюрприз.

Отметим, ранее глава города Борис Елкин рассказал о планах установить новый рекорд в Пскове 22 августа.

Напомним, что «Хоровод дружбы» – это проект АНО «Время творить», созданный при детской школе искусств Пскова. Он стал победителем областного конкурса грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций. Проект направлен на укрепление взаимопонимания и согласия между разными народами, изучение и сохранение их культурных традиций.

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