Новый ФАП заработал в деревне Залесье Печорского района
Новый фельдшерско-акушерский пункт начал свою работу в деревне Залесье Печорского района. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
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Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области
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Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области
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Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области
Для жителей деревни организована квалифицированная медицинская помощь и реализация лекарственных препаратов.
Отметим, что ФАП построен в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».
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