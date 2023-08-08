Новый ФАП заработал в деревне Залесье Печорского района

16:19, 08 августа 2023, ПАИ

Новый фельдшерско-акушерский пункт начал свою работу в деревне Залесье Печорского района. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.



Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области



Фото: Комитет по здравоохранению Псковской области





Для жителей деревни организована квалифицированная медицинская помощь и реализация лекарственных препаратов.

Отметим, что ФАП построен в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».