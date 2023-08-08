Товары почти на 180 млн рублей арестовали на границе Псковской области за полгода

21:19, 08 августа 2023, ПАИ

Товары на общую стоимость почти 180 млн рублей изъяли и арестовали сотрудники Псковской таможни за полгода. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

В первом полугодии 2023 года псковские таможенники возбудили 33 уголовных дела и 3 525 дел об административных правонарушениях. В отношении конкретных лиц возбуждено 21 уголовное дело – 64 % от общего количества возбуждённых уголовных дел. 19 уголовных дел направлено в иные следственные органы для дальнейшего расследования.

«Псковская таможня работает с представителями других ведомств в тесном сотрудничестве. Во взаимодействии с коллегами управления ФСБ России по Псковской области и УМВД России по Псковской области возбуждено восемь уголовных дел, два из них – в отношении групп лиц по факту совершения валютных операций по переводу денежных средств на счета иностранных организаций с использованием подложных документов на сумму свыше 60 млн рублей и одно – о контрабанде наркотиков в составе организованной преступной группы», – рассказал заместитель начальника таможни Андрей Горяченок.

Количество возбуждённых дел об административных правонарушениях выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20 %. На рост повлияло существенное увеличение пассажиропотока граждан Украины и Молдовы, пересекающих границу России.

Количество дел об административных правонарушениях, возбуждённых в отношении физических лиц, составило 2 382, что на 87 % больше, чем за первое полугодие прошлого года.

Таможня вынесла решения о назначении административных штрафов на сумму более 131 млн рублей.

89 % административных правонарушений приходится на выявление нарушений в области таможенных правил. 75 % от общего количества возбуждённых дел составляют общественно опасные правонарушения.

За шесть месяцев изъяли и арестовали товары, являющиеся вещественными доказательствами по 711 делам об административных правонарушениях, общей стоимостью более 178 млн рублей.