Андрей Ермаков вошёл в топ-5 июльского медиарейтинга «Псковской правды»

18:08, 08 августа 2023, ПАИ

Значительный рост позиций в топ-30 медиарейтинга издания «Псковская правда» показал врио председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков. Он в июле поднялся в рейтинге на 21 строчку, заняв пятое место с медиаиндексом 1 635,1. Медиарейтинг составили на основе данных региональных СМИ из системы «Медиалогия».

Поводом для такого скачка стал «парламентский час» на июльской сессии Псковского областного Собрания, где чиновник выступал с докладом о ходе модернизации сферы образования в регионе.

«Депутаты засыпали Андрея Ермакова вопросами, и далеко не все из них были лицеприятными. Но в любом случае количество упоминаний в СМИ руководителя регионального образования значительно выросло», – отметили авторы рейтинга.