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Общество

Развитие центров народного творчества обсудили на круглом столе в Пушкинских Горах

Круглый стол на тему развития региональных центров народного творчества состоялся в Научно-культурном центре в Пушкинских Горах сегодня, 8 августа. Мероприятие прошло в рамках работы IX Всероссийского съезда руководителей методических служб в сфере народного творчества, пишет районная газета «Пушкинский край».

Фото здесь и далее: районная газета «Пушкинский край»

С приветственным словом к гостям Пушкиногорья обратился директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич. Он пожелал успешной работы всем участникам круглого стола, а также отметил, что Пушкинский заповедник – это особое место, побывав в котором однажды, невозможно не вернуться снова.

Своим опытом работы и творческими идеями поделились заместитель директора Государственного Российского дома народного творчества имени В. Д. Поленова Андрей Беляев, директор Свердловского государственного областного дворца народного творчества Михаил Турыгин, директор Дома народного творчества и досуга Санкт-Петербурга Ольга Богомазова, директор Центра народного творчества и повышения квалификации Республики Коми Иван Токмаков, а также директор Дома народного творчества Ленинградской области Ангелина Овсяник.

Доклады выступающих сопровождались презентациями и видеороликами.

Напомним, что IX Всероссийский съезд руководителей домов и центров народного творчества стартовал в Пскове 6 августа.

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Развитие центров народного творчества обсудили на круглом столе в Пушкинских Горах


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