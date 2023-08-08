Развитие центров народного творчества обсудили на круглом столе в Пушкинских Горах

17:46, 08 августа 2023, ПАИ

Круглый стол на тему развития региональных центров народного творчества состоялся в Научно-культурном центре в Пушкинских Горах сегодня, 8 августа. Мероприятие прошло в рамках работы IX Всероссийского съезда руководителей методических служб в сфере народного творчества, пишет районная газета «Пушкинский край».

С приветственным словом к гостям Пушкиногорья обратился директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич. Он пожелал успешной работы всем участникам круглого стола, а также отметил, что Пушкинский заповедник – это особое место, побывав в котором однажды, невозможно не вернуться снова.

Своим опытом работы и творческими идеями поделились заместитель директора Государственного Российского дома народного творчества имени В. Д. Поленова Андрей Беляев, директор Свердловского государственного областного дворца народного творчества Михаил Турыгин, директор Дома народного творчества и досуга Санкт-Петербурга Ольга Богомазова, директор Центра народного творчества и повышения квалификации Республики Коми Иван Токмаков, а также директор Дома народного творчества Ленинградской области Ангелина Овсяник.

Доклады выступающих сопровождались презентациями и видеороликами.

Напомним, что IX Всероссийский съезд руководителей домов и центров народного творчества стартовал в Пскове 6 августа.