Электрики восстановили электроснабжение в более 300 населённых пунктах региона

18:49, 08 августа 2023, ПАИ

137 бригад компании «Россети Северо-Запад» в Псковской области продолжают устранять последствия циклона со штормовым ветром, грозами и ливнями. Об этом сообщил телеграм-канал «Официальный канал Псковской области».

В течение дня было восстановлено электроснабжение 322 населённых пунктов, или 30 % от общества количества оставшихся без электричества. Специалисты уже восстановили 2 тысячи км ЛЭП, включили 104 линии электропередачи и 2,4 тысячи трансформаторных подстанций.

В регион прибыли бригады специалистов из Новгорода, к вечеру ожидается помощь из Карелии.

Напомним, что в Псковской области прошли грозы, ливни, местами было кратковременное усиление ветра с порывами 17–22 метра в секунду. Ранее сообщалось, что 578 населённых пунктов региона осталось без электроэнергии.

Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8-800-220-0-220.