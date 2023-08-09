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Общество

Более 70% псковских выпускников ищут работу не по специальности

Более 70 % псковичей, окончивших в этом году вуз, работают или ищут работу не по полученной специальности, следует из опроса сервиса hh.ru.

Фото: ПАИ

В топ-3 желаемых должностей, на которые хотят устроиться этой осенью молодые псковичи, вошли: администратор, менеджер по работе с клиентами и разработчик. Также выпускники этого года интересуются профессией продавца, официанта, дизайнера, секретаря, преподавателя, инженера, маркетолога, копирайтера, аналитика.

При этом только 3% молодых псковичей на данный момент претендуют на должность курьера. 71% местных выпускников ищут работу или уже работают не по специальности, полученной в вузе. При этом 63% из них сначала пытались найти работу по профессии, но из-за маленькой зарплаты (37% опрошенных), смутных перспектив в карьере (21%) и плохих условий труда (21%) бросили попытки работать по профессии, полученной в вузе.

Специалисты также отмечают, что у местных выпускников достаточно высокие зарплатные запросы. Так, каждый десятый (11%) псковский выпускник хочет получать зарплату не ниже 75 000 рублей. 40% ожидают доход до 55 000 рублей. И только каждый третий (39%) готов трудиться за зарплату до 35 000.

В свою очередь местные работодатели предлагают студентам и выпускникам доход на уровне 30 000 рублей. При этом по ряду востребованных у молодых специалистов профессий предлагаемая зарплата может быть выше, например, в сфере доставки товаров молодым работникам в Псковской области заплатят до 60 900 рублей, в сфере производства – до 48 000, в области строительства – до 46 900 рублей.

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