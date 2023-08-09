Замглавы администрации Пскова Ирина Иванова станет гостьей программы «Среда обитания»

10:04, 09 августа 2023, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 9 августа, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова.

Когда и с чего начнётся реализация проекта «Сердце Пскова»? Где в городе появятся первые бронзовые «барсики» и как их защитят от «ошапурков»? Как изменятся привокзальная площадь и площадь перед аэропортом, и нашли ли уже на последней место для нового памятника Ольге? Когда заработает и каким будет фонтан на Четырёх углах? Что насчёт планов благоустроить новые пляжи на берегах Великой?

Об этом и многом другом слушайте в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостье эфира можно по телефону (8 8112) 67-28-83.