На улице Юбилейной в Пскове временно ограничат движение
Движение автотранспорта по левой полосе улицы Юбилейной в районе дома № 87 будет ограничено в Пскове с 9 по 13 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.
На время проведения ремонтных работ будет запрещена стоянка транспортных средств на улице Юбилейной от улицы Коммунальной до перекрёстка улиц Юбилейной и Кузбасской дивизии. Ограничение вводится в связи с проведением работ по ремонту инженерных сетей.
Псковичей призывают учесть эту информацию при планировании поездок и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.
Обложку для паспорта с изображением барса могут получить 18-летние псковские избиратели
Без иностранного акцента: «Ростелеком» расширяет возможности цифровой платформы коммуникаций
Симуляционное оборудование для обучения медиков на 34 млн рублей установили в ПсковГУ