На улице Юбилейной в Пскове временно ограничат движение

10:38, 09 августа 2023, ПАИ

Движение автотранспорта по левой полосе улицы Юбилейной в районе дома № 87 будет ограничено в Пскове с 9 по 13 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

На время проведения ремонтных работ будет запрещена стоянка транспортных средств на улице Юбилейной от улицы Коммунальной до перекрёстка улиц Юбилейной и Кузбасской дивизии. Ограничение вводится в связи с проведением работ по ремонту инженерных сетей.

Псковичей призывают учесть эту информацию при планировании поездок и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.