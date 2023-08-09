Назван топ странных вопросов от псковичей на собеседовании

14:23, 09 августа 2023, ПАИ

Больше всего странных вопросов, поступающих на собеседованиях от псковичей, связано с заработком. Об этом сообщает сервис SuperJob.

Среди подобных вопросов звучат такие: «А почему у вас вся зарплата белая?»; «У меня с нее налоги будете теперь вычитать?»; «Что такое оклад?».

В сервисе подчеркнули, что распространение популярности удаленной работы, гибридные и гибкие режимы работы увеличили количество странных вопросов о графике: «А что, в каникулы тоже надо работать?»; «Можно ли не контролировать меня во времени?».

Вопросы о питании и расписании приема пищи в рабочее время удивили 5 % рекрутеров. Вопросы о рабочем месте, офисной мебели и оборудовании застали врасплох также 5 % представителей компаний. Столько же рекрутеров недоумевают от расспросов про руководство: состоит ли в браке, кто по гороскопу, какой характер.

4 % работодателей сталкивались со странными вопросами об объемах работы. 3 % приходилось интервьюировать соискателей, которые выясняли, чем занимается компания. По 2 % представителей компаний удивляли вопросы о дресс-коде и отношении к вредным привычкам работников.

Еще 1 % рекрутеров сталкивался с заигрываниями со стороны соискателей. Также 1% рассказал о попытках соискателей выяснить их личное отношение к компании-нанимателю.

А 19 % интервьюеров не приходилось выслушивать ничего подобного.