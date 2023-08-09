Участок улицы Садовой временно закроют в Великих Луках
Участок улицы Садовой от улицы Ставского до улицы Сибирцева в Великих Луках временно перекроют для движения транспорта почти на пять дней. Об этом пишет портал Luki-News со ссылкой на городскую администрацию.
Движение закроют с 9:00 14 августа до 18:00 18 августа.
Рекомендованными маршрутами объезда определены улицы Ставского, Дворецкой, Сибирцева.
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