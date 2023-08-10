Осужденные помогли пенсионерам из Невеля благоустроить личное хозяйство

09:34, 10 августа 2023, ПАИ

Мужчины, отбывающие наказание в Невельском исправительном центре № 1, помогли местным жителям в благоустройстве личного хозяйства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

О помощи попросила пара пенсионеров, чей сын, единственный помощник в хозяйстве, сейчас несёт службу в зоне проведения СВО.

«Серьёзный фронт работы не испугал мужчин. Разделившись, одни принялись за топоры и раскололи воз берёзовых дров, которые следом сложили в сарай, другие – занялись расчисткой приусадебного участка. Для этого они вынесли ранее спиленные кустарники и деревья за территорию ограждения и помогли в их вывозе», – рассказали в ведомстве.

Отметим, что это не первый случай оказания поддержки со стороны осуждённых к принудительным работам населённому пункту, в котором дислоцировано учреждение для исполнения данного вида наказания. Они регулярно участвуют в наведении порядка в общественных местах, занимаются волонтёрством и помогают гражданам. Например, в мае этого года в Великолукском исправительном центре № 1 осуждённые к принудительным работам приняли участие в уборке территории Великих Лук.