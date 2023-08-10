Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Осужденные помогли пенсионерам из Невеля благоустроить личное хозяйство

Мужчины, отбывающие наказание в Невельском исправительном центре № 1, помогли местным жителям в благоустройстве личного хозяйства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

О помощи попросила пара пенсионеров, чей сын, единственный помощник в хозяйстве, сейчас несёт службу в зоне проведения СВО.  

«Серьёзный фронт работы не испугал мужчин. Разделившись, одни принялись за топоры и раскололи воз берёзовых дров, которые следом сложили в сарай, другие – занялись расчисткой приусадебного участка. Для этого они вынесли ранее спиленные кустарники и деревья за территорию ограждения и помогли в их вывозе», – рассказали в ведомстве. 

Отметим, что это не первый случай оказания поддержки со стороны осуждённых к принудительным работам населённому пункту, в котором дислоцировано учреждение для исполнения данного вида наказания. Они регулярно участвуют в наведении порядка в общественных местах, занимаются волонтёрством и помогают гражданам. Например, в мае этого года в Великолукском исправительном центре № 1 осуждённые к принудительным работам приняли участие в уборке территории Великих Лук. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 августа 2023

Строительство в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

10 августа 2023

360 человек остаются без электроснабжения в Псковской области

10 августа 2023

Великолукский учитель примет участие в форуме классных руководителей в Москве

10 августа 2023

Осужденные помогли пенсионерам из Невеля благоустроить личное хозяйство

10 августа 2023

Мобильную сцену планируется установить на набережной реки Великой

10 августа 2023

До +25 градусов ожидается сегодня в Пскове

10 августа 2023

Петербурженка рассказала, как получила награду за поездки на «Ласточке» Санкт-Петербург – Псков

10 августа 2023

В Куньинском районе выполнены основные работы по строительству объезда повреждённого моста


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...