Александр Котов: «Единая Россия» заинтересована, чтобы предстоящие выборы прошли открыто и честно

12:38, 09 августа 2023, ПАИ

Политическая партия «Единая Россия», как партия большинства, как никакая другая политическая партия, заинтересована в том, чтобы предстоящие выборы прошли открыто и честно, заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов. Об этом он сказал в ходе подписания соглашений о сотрудничестве между Общественной палатой Псковской области и региональными политическими партиями для обеспечения наблюдения за проведением голосования при проведении выборов на территории Псковской области в единый день голосования 2023 года, передаёт корреспондент ПАИ.

«Мы хотим, чтобы наши избиратели в соответствии с избирательным законом либо на избирательных участках, либо с помощью дистанционного электронного голосования сделали свой выбор и отдали свои голоса за кандидатов тех или иных политических партий, которые будут участвовать в предстоящих выборах» – подчеркнул Александр Котов.

Также он отметил, что «Единая Россия» готова тесно сотрудничать с Общественным штабом по наблюдению за выборами, Общественной палатой Псковской области и со всеми общественными организациями, которые проявляют интерес к организации и проведению избирательной кампании.

«Если мы правильно построим работу и будем все вместе оперативно реагировать на поступающие вопросы как со стороны избирателей, так и со стороны кандидатов, мы сможем добиться того, чтобы корректно применялся избирательный закон, чтобы соблюдалось равенство кандидатов и соблюдались права всех политических партий, – сказал Александр Котов. – Поэтому я с удовольствием в качестве представителя нашего регионального отделения партии «Единая Россия» подписываю это соглашение и подчёркиваю нашу серьёзную заинтересованность в работе и готовность работать в этом направлении, используя все возможности нашего отделения партии для того, чтобы добиться проведения честных и открытых выборов на территории нашего региона».

Ранее сообщалось, что представители шести региональных отделений политических партий подписали соглашения о сотрудничестве с Общественной палатой Псковской области.

Напомним, что выборы губернатора Псковской области пройдут 10 сентября 2023 года. Голосование в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня, а 4 июля завершился период выдвижения кандидатов на выборы губернатора региона. На выборы губернатора Псковской области избирательная комиссия зарегистрировала четырёх кандидатов. Также назначены выборы в органы местного самоуправления восьми округов Псковской области.