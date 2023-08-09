Псковские отделения партий и Общественная палата региона подписали соглашения

11:53, 09 августа 2023, ПАИ

Представители шести региональных отделений политических партий подписали соглашения о сотрудничестве с Общественной палатой Псковской области в целях обеспечения наблюдения за проведением голосования при проведении выборов на территории Псковской области в единый день голосования 2023 года. Совместное заседание прошло в Общественной палате региона 8 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

«Мы уже неоднократно заявляли в политическом пространстве и в средствах массовой информации, что Общественный штаб по наблюдению за выборами действует при Общественной палате Псковской области, – подчеркнула председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачёва. – Это площадка для совместной работы всех участников общественного наблюдения за выборами. В рамках работы штаба все участники, эксперты, партии могут осуществлять обсуждение, формы контроля за выборами, работу наблюдателей, обеспечение прозрачности всех выборных процедур. И, конечно, задача нашего штаба – это мониторинг информации о ходе подготовки, проведения выборов непосредственно в три дня голосования – 8, 9 и 10 сентября, которое будет проходить на территории Псковской области».

В свою очередь председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами, руководитель «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков отметил, что по итогам первого заседания штаба был утверждён план работы, согласно которому намечено проведение 26 выездных семинаров по обучению общественных наблюдателей в районах.

«Уверен, что со своими задачами мы справимся, – заверил он, особо подчеркнув необходимость противодействия некорректной информации. – В ходе этой кампании мы должны противодействовать той ложной информации, которая уже начинает поступать от наших западных «партнёров». Мы будем экстренно принимать меры, чтобы её нивелировать в информационном поле. Я думаю, что это будет наша главная задача на этих выборах».

Заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами, член Общественной палаты РФ Наталья Исакова рассказала, что на встрече были подписаны соглашения с шестью политическими партиями: «Единой Россией», КПРФ, «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость», «Справедливой Россией – патриоты – за правду», партией «Родина» и «Партией Роста».

«Это соглашение предполагает информационное взаимодействие, проведение совместных совещаний, изучение стандартов и методик наблюдения за выборами, обмен опытом, совместное проведение каких-то обучающих мероприятий, в том числе консультация по возникающим общим вопросам в рамках наблюдения за выборами», – подчеркнула она.

Также Наталья Исакова отметила, что в этом году большое внимание уделяется дистанционному электронному голосованию, которое впервые будет проводиться на территории всего региона. «Мне кажется, что это достаточно удобный, доступный, а для молодёжи интересный формат участия в выборах. Считаю, что нужно попробовать поучаствовать в чём-то новом», – заверила она.

Отметим, что 10 августа Общественная палата РФ подпишет соглашения с российскими политическими партиями.

Напомним, что выборы губернатора Псковской области пройдут 10 сентября 2023 года. Голосование в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня, а 4 июля завершился период выдвижения кандидатов на выборы губернатора региона. На выборы губернатора Псковской области избирательная комиссия зарегистрировала четырёх кандидатов. Также назначены выборы в органы местного самоуправления восьми округов Псковской области.