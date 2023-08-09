Михаил Иванов: Уверен, что выборы пройдут достойно, открыто и прозрачно

12:59, 09 августа 2023, ПАИ

Организация выборов на территории Псковской области всегда соответствовала действующему законодательству, а интересы граждан всегда соблюдались. Об этом заявил председатель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Михаил Иванов в ходе подписания соглашений о сотрудничестве между Общественной палатой Псковской области и региональными политическими партиями для обеспечения наблюдения за проведением голосования при проведении выборов на территории Псковской области в единый день голосования 2023 года, передаёт корреспондент ПАИ.

Михаил Иванов отметил, что по роду своей деятельности «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» всегда стоит на защите интересов и прав людей старшего поколения: «Поэтому подписание этого соглашения – это лишнее подтверждение того, что со стороны общественных формирований и государственных органов области прилагаются все усилия, чтобы люди могли воспользоваться своим конституционным правом».

Он также подчеркнул, что применение дистанционного электронного голосования расширяет возможности людей старшего поколения. «Призываю всех, как можно больше использовать этот способ голосования для того, чтобы выразить своё мнение по кандидатам, – призвал Михаил Иванов, усомнившись в том, что будут какие-то значительные погрешности в ходе проведения выборов. – Уверен, что выборы пройдут достойно, открыто и прозрачно».

Ранее сообщалось, что представители шести региональных отделений политических партий подписали соглашения о сотрудничестве с Общественной палатой Псковской области.

Напомним, что выборы губернатора Псковской области пройдут 10 сентября 2023 года. Голосование в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня, а 4 июля завершился период выдвижения кандидатов на выборы губернатора региона. На выборы губернатора Псковской области избирательная комиссия зарегистрировала четырёх кандидатов. Также назначены выборы в органы местного самоуправления восьми округов Псковской области.