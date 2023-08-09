Игорь Романов: ДЭГ – панацея для региона

14:24, 09 августа 2023, ПАИ

Подписывая соглашение о сотрудничестве между региональными партиями и Общественной палатой Псковской области, председатель областного отделения «Партии Роста», депутат Плюсского районного Собрания Игорь Романов как представитель непарламентской партии выразил заинтересованность в том, чтобы выборы были открытыми, честными и прозрачными, передаёт корреспондент ПАИ.

«Мы готовы сотрудничать с Общественной палатой и с общественным штабом по наблюдению за выборами, участвовать в фиксации и устранении возможных нарушений, – подчеркнул он. – Я более десяти лет занимаюсь выборным процессом, в котором регулярно проверяю, контролирую, веду деятельность по обеспечению честности и прозрачности, включая также видеонаблюдение, где мы были одними из немногих, кто им воспользовался».

Также Игорь Романов выразил уверенность, что дистанционное электронное голосование на сегодняшний день – это панацея для региона. «Для того чтобы люди, не отрываясь от своего места работы, независимо от погодных условий могли проголосовать в течение минуты и отдать голос за своего кандидата. Поэтому мы заключаем соглашение и приступаем к работе», – заключил он.

Ранее сообщалось, что представители шести региональных отделений политических партий подписали соглашения о сотрудничестве с Общественной палатой Псковской области.

Напомним, что выборы губернатора Псковской области пройдут 10 сентября 2023 года. Голосование в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня, а 4 июля завершился период выдвижения кандидатов на выборы губернатора региона. На выборы губернатора Псковской области избирательная комиссия зарегистрировала четырёх кандидатов. Также назначены выборы в органы местного самоуправления восьми округов Псковской области.