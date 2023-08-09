Закрасившего краской камеру видеонаблюдения вандала поймали в Великих Луках
Вандала, который замазал краской камеру видеонаблюдения в подземных переходах в Великих Луках, задержали. Его ждёт суд. Об этом ПАИ сообщили в городской администрации.
Великолукские полицейские установили личность подозреваемого, который совершил акт вандализма. Происшествие случилось 5 августа. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный не только залил краской камеру, но и исписал стены подземного перехода. Сообщается, что в настоящее время злоумышленник задержан и его ждёт суд.
Администрация Великих Лук просит бережно относиться к муниципальному имуществу и о любых фактах вандализма сообщать в полицию. Телефон дежурной части ОМВД России по городу Великие Луки 5-27-94 или 02 (круглосуточно).
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