Павел Бикташев – о выборной кампании: Сегодня всё идёт грамотно и хорошо

14:42, 09 августа 2023, ПАИ

Оценку выборной кампании 2023 года дал представитель регионального отделения Всероссийской политической партии «Родина» Павел Бикташев в ходе подписания соглашений о сотрудничестве между представителями региональных партий и Общественной палатой Псковской области, передаёт корреспондент ПАИ.

Он пожелал всем присутствующим, чтобы финал, 10 сентября этого года, прошёл так же, как идёт дебют [начало избирательной кампании. – ПАИ] – без скандалов и претензий.

«В любой состязательности будут победители, будут проигравшие, – заметил Павел Бикташев. – Главное, чтобы ни у кого не было никаких претензий к арбитрам. Хотелось бы пару хороших слов сказать в адрес избирательной кампании, потому что за год проводились семинары, совещания, консультации. Поэтому Псковская область временами была такая бурная во время избирательного цикла, а сегодня всё идёт грамотно и хорошо. И дай бог, чтобы так же дошло до финиша».

Ранее сообщалось, что представители шести региональных отделений политических партий подписали соглашения о сотрудничестве с Общественной палатой Псковской области.

Напомним, что выборы губернатора Псковской области пройдут 10 сентября 2023 года. Голосование в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня, а 4 июля завершился период выдвижения кандидатов на выборы губернатора региона. На выборы губернатора Псковской области избирательная комиссия зарегистрировала четырёх кандидатов. Также назначены выборы в органы местного самоуправления восьми округов Псковской области.