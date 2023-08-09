Первенство СЗФО по футболу пройдёт в Великих Луках

14:32, 09 августа 2023, ПАИ

Первенство Северо-Западного федерального округа по футболу среди мальчиков до 14 лет пройдёт в Великих Луках на стадионе «Экспресс» с 18 по 25 августа. Об этом сообщается на сайте объединения федераций футбола «Северо-Запад».

Всего в соревнованиях примут участие 12 команд, две из которых представляют Псковскую область: СШОР «Экспресс» и ФК «Псков». На первом этапе команды разобьют на три группы по четыре команды в каждой. Первые две команды из групп, а также две команды, которые займут третье место с наилучшими показателями, пройдут в четвертьфинал. Матчи будут играться в формате двух таймов по 30 минут.

Великолучанам на групповом этапе предстоит встретиться с ФК «Калининград», СШ «Электрон» и петербургской «Лавиной». Псковичам будут противостоять калининградская «Балтика», СШ «Ленинградец» и петербургская СШ Красносельского района.

Напомним, что первенство Северо-Западного федерального округа по футболу среди мальчиков до 2009 года рождения пройдёт в Пскове с 10 по 17 августа.