Псковский полицейский в одиночку вывел 15 человек из загоревшегося дома

17:34, 09 августа 2023, ПАИ

Полицейский в одиночку организовал эвакуацию жильцов многоквартирного дома в Пскове, в котором произошёл пожар. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Утром 4 августа в дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Пскову поступило сообщение от очевидцев о том, что в девятиэтажном доме № 15 на улице Генерала Маргелова произошло возгорание квартиры на восьмом этаже. На место происшествия незамедлительно выехали патрульные экипажи полиции.

Первым к указанному адресу прибыл старший инспектор взвода № 1 отдельной роты ДПС ГИБДД городского УМВД России, старший лейтенант полиции Роман Хлюсов. На тот момент из окна квартиры, где произошёл пожар, шёл дым.

В связи с тем, что экстренные службы ещё не приехали, полицейский решил самостоятельно организовать эвакуацию жильцов квартир, расположенных на седьмом, восьмом и девятом этажах. В результате обхода полицейский вывел из задымлённого подъезда на улицу 12 взрослых человек и троих детей. К тому времени на место происшествия прибыли медики, которые осмотрели эвакуированных людей.

Когда полицейский убедился, что жизни и здоровью граждан ничего не угрожает, то приступил к организации дорожного движения и обеспечению беспрепятственного проезда для спецтехники. В результате очаг возгорания был локализован и никто не пострадал.