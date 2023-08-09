Попыткой привлечь внимание к своему творчеству объяснил свои действия вандал из Великих Лук
Злоумышленником, который на днях в Великих Луках залил краской камеру видеонаблюдения в подземных переходах и разрисовал там стены, оказался 23-летним местным жителем. Своими действиями молодой человек хотел привлечь внимание к своему творчеству. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
«В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий личность «художника» была установлена. Им оказался местный житель 2000 года рождения. Великолучанин объяснил свои действия попыткой привлечь внимание к своему творчеству: молодой человек занимается граффити и захотел оставить своё нарисованное имя в людном месте», – рассказали в полиции.
Юношу задержали. В отношении него составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). По решению городского суда молодому человеку назначили наказание в виде административного ареста на трое суток.
Администрация города также сможет обратиться в суд для возмещения средств, затраченных на очистку стен перехода.
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