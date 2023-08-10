В Куньинском районе выполнены основные работы по строительству объезда повреждённого моста

08:05, 10 августа 2023, ПАИ

Основные работы выполнены на объекте по строительству объезда поврежденного моста в деревне Жижица Куньинского района. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Лебедев в своём телеграм-канале.

«Вместе с главой Жижицкой волости Николаем Ивановичем Балмышевым и депутатом областного Собрания депутатов Олегом Дмитриевичем Савельевым проверили ход работ по строительству объезда повреждённого моста в деревне Жижица», – написал Олег Лебедев. По его словам, основные работы уже выполнены: уложены водопропускные трубы, сделана насыпь.

«Остается добавить слой из песчано-гравийной смеси, установить барьерные ограждения и укрепить откосы. По оценке специалистов, на завершение работ нужна ещё неделя», – подчеркнул глава муниципалитета.

Олег Лебедев напомнил, что из-за обрушения одного из пролётов тротуарного блока моста движение грузового транспорта было закрыто. «В настоящее время проводится экспертиза технического состояния моста для разработки проектно-сметной документации по его ремонту. На экспертизу, проект и ремонтные работы уйдёт не один год, поэтому для обеспечения проезда грузовых автомобилей было принято решение по строительству объезда», – заключил Олег Лебедев.