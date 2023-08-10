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Общество

Почти 50% псковичей поддерживают идею увеличить акцизы на сигареты – опрос

Минфин предложил увеличить на 30 % акцизы на сигареты, стоимость пачки которых составляет более 200 рублей. Сервис SuperJob узнал, поддерживают ли подобное предложение псковичи.

Идею увеличения налога поддерживают 49 % псковичей, против высказался каждый третий (33 %). Женщины поддерживают предложение Минфина чаще мужчин (47 и 43% соответственно).

Уровень одобрения подобных антитабачных мер растет с увеличением уровня доходов опрошенных (41 % среди зарабатывающих до 50 тысяч рублей и 48 % среди граждан с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц). Больше всего же сторонников увеличения акцизов – среди некурящих (50 %), а меньше всего – среди курильщиков (16 %).

Отметим, что за полный запрет реализации электронных сигарет в России сегодня выступают 65 % граждан. Чаще всего запрет поддерживают некурящие респонденты (69 %). Среди курящих обычные сигареты сторонники запрета вейпов также составляют большинство (62 %). Реже всего эту инициативу поддерживают владельцы электронных сигарет (16 %).

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