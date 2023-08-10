Петербурженка рассказала, как получила награду за поездки на «Ласточке» Санкт-Петербург – Псков

08:58, 10 августа 2023, ПАИ

Лояльного пассажира поезда «Ласточка» сообщением Санкт-Петербург – Псков наградили на Балтийском вокзале Санкт-Петербурга. Им стала жительница Санкт-Петербурга Анастасия Ефимова. О том, как это произошло, девушка рассказала «Псковской правде».

Анастасия Ефимова переехала в Санкт-Петербург почти сразу после окончания Псковского государственного университета. Девушка призналась, что Петербург уже стал для неё вторым домом, но в Пскове остались семья и родственники, поэтому с начала года она ездила на малую родину 40 раз. «Особых причин не было, – отметила Анастасия Ефимова. – Просто период, видимо, такой. Зима, потом ранняя весна, а с ними хандра и тоска навалились. Хотелось все время проводить с семьёй».

4 августа девушка снова собиралась приехать в Псков, а отправление из Петербурга прошло в торжественной обстановке.

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.