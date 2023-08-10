Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Петербурженка рассказала, как получила награду за поездки на «Ласточке» Санкт-Петербург – Псков

Лояльного пассажира поезда «Ласточка» сообщением Санкт-Петербург – Псков наградили на Балтийском вокзале Санкт-Петербурга. Им стала жительница Санкт-Петербурга Анастасия Ефимова. О том, как это произошло, девушка рассказала «Псковской правде».

Фото: служба корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги

Анастасия Ефимова переехала в Санкт-Петербург почти сразу после окончания Псковского государственного университета. Девушка призналась, что Петербург уже стал для неё вторым домом, но в Пскове остались семья и родственники, поэтому с начала года она ездила на малую родину 40 раз. «Особых причин не было, – отметила Анастасия Ефимова. – Просто период, видимо, такой. Зима, потом ранняя весна, а с ними хандра и тоска навалились. Хотелось все время проводить с семьёй».

4 августа девушка снова собиралась приехать в Псков, а отправление из Петербурга прошло в торжественной обстановке.

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 августа 2023

Строительство в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

10 августа 2023

360 человек остаются без электроснабжения в Псковской области

10 августа 2023

Великолукский учитель примет участие в форуме классных руководителей в Москве

10 августа 2023

Осужденные помогли пенсионерам из Невеля благоустроить личное хозяйство

10 августа 2023

Мобильную сцену планируется установить на набережной реки Великой

10 августа 2023

До +25 градусов ожидается сегодня в Пскове

10 августа 2023

Петербурженка рассказала, как получила награду за поездки на «Ласточке» Санкт-Петербург – Псков

10 августа 2023

В Куньинском районе выполнены основные работы по строительству объезда повреждённого моста


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...