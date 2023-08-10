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Общество

Рекордный объём жилья ввели в эксплуатацию в Псковской области за прошлый год

Строительная отрасль Псковской области справляется со всеми вызовами пандемии коронавируса, ограничениями и санкциями. Об этом заявил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Рекордными в истории Псковской области он назвал показатели объёма ввода жилья в эксплуатацию и финансирование сферы за 2022 год. 

Фото: ПАИ

«Прошлый год был тяжёлым, но отмечу, что намеченные показатели мы перевыполнили. В прошлом году был введён рекордный объём жилья – более 330 тысяч квадратных метров. Это существенный показатель, потому что раньше всегда было в среднем около 250-270 тысяч. Сейчас вместе с ДОМ.рф прорабатываем развитие новых площадок под строительство жилья», – подчеркнул Сергей Грахов.

Председатель профильного комитета отметил, что в данный момент по программе индивидуального социально-экономического развития строится большое количество коммуникаций на Сиреневом бульваре. Прежде всего, это ливневая канализация, в том числе очистные сооружения, а также канализационно-насосные станции.

«В 2018 году на строительство и капремонт было выделено порядка 870 млн рублей, в 2020-м – 1,8 млрд рублей, а сейчас приближаемся к 3,5 млрд. Сделали взрывной скачок, что благоприятно сказывается на нашем строительном комплексе. Если раньше мы не были интересны подрядчикам из Москвы и Санкт-Петербурга, то сейчас всё наоборот. А это и привлечение новых рабочих сил, и новых технологий в регион», – заключил Сергей Грахов.

Добавим, что в России 13 августа отмечается День строителя. В этот день поздравляют проектировщиков зданий, монтажников, каменщиков, конструкторов и всех тех, кто причастен к данной отрасли.

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Рекордный объём жилья ввели в эксплуатацию в Псковской области за прошлый год


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