Молодёжные проекты Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

12:05, 10 августа 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая молодежным проектам, реализуемым в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ.

Какие возможности для самореализации есть у молодых жителей региона, расскажет врио начальника управления общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области Кристина Лунёва.