Молодёжные проекты Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая молодежным проектам, реализуемым в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ.
Какие возможности для самореализации есть у молодых жителей региона, расскажет врио начальника управления общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области Кристина Лунёва.
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