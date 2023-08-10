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Общество

16 заявителей представят Псковскую область на всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика»

Победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в 2023 году объявили в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В числе лауреатов – Псков и Великие Луки, а также городские поселения Остров, Печоры, Струги Красные, сельские поселения Выскодская волость Дновского района, Горайская волость Островского района, Краснопрудская волость Псковского района, Красногородская волость Красногородского района, Новосельская волость Струго-Красненского района, Себежское Себежского района, Церковищенская волость Усвятского района. Всего 16 муниципальных заявок.

«Представители исполнительных органов Псковской области и структурных подразделений правительства Псковской области, ответственные за номинации, достойно представили конкурсные заявки муниципальных образований на заседании конкурсной комиссии», – отметили в пресс-службе. 

Лучшие определены в номинациях, касающихся обратной связи с жителями, развития экономики, обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности населения и ЖКХ, межнациональных отношений.

Победители представят Псковскую область на федеральном этапе конкурса. В случае успеха в зависимости от категории участников муниципальные образования смогут пополнить свой бюджет на сумму от 2,5 до 42,5 миллиона рублей.

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