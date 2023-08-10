Концертное оборудование на более чем 40 млн рублей закупают в Псковской области

12:34, 10 августа 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочее совещание, на котором заслушал доклады о реализации в регионе субсидии, полученной из федерального бюджета в рамках проекта «Развитие системы поддержки молодежи» («Молодежь России»). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Средства для региона значительные, поэтому к организации мероприятий и проведению работ нужно относиться серьезно. Что в настоящее время исполняется, какие есть предложения и проблемные вопросы?» – спросил губернатор.

Работа по реализации средств субсидии разбита на несколько направлений, за которые отвечают исполнительные органы региона. Например, комитет по образованию области, как сообщил врио председателя Андрей Ермаков, завершил размещение аукционов на проведение образовательных мероприятий и создание печатной методической продукции.

В пресс-службе отметили, что также активно ведется закупка звукового, мультимедийного, концертного выставочного оборудования более чем на 40 миллионов рублей. Всё это будет использовано в рамках проведения молодежных мероприятий на территории Псковской области.

Председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева доложила об организации молодежных мероприятий. В пресс-службе правительства подчеркнули, что самым крупным событием станет фестиваль «Плеск», который пройдет на территории скейт-парка вдоль улицы Леона Поземского в Пскове. Спортсмены от 6 до 35 лет смогут показать свои умения в ВМХ\МТВ, скейтбординге, самокате, баскетболе 3×3 и армрестлинге. В ходе фестиваля также будут созданы уникальные арт-объекты.

Комитет по экономическому развитию и инвестициям занимается организацией хакатона, участники которого представят свое видение по развитию Пскова и Великих Лук. Председатель комитета Андрей Михеев отметил, что подготовительная работа к мероприятию будет вестись в августе и сентябре, а само мероприятие состоится в октябре.

«Прошлый хакатон прошел продуктивно, были толковые идеи, которые легли в основу нашей дальнейшей работы. Ребята все увлеченно брались за работу со своими научными руководителями. Планку снижать нельзя», – обратил внимание губернатор.

В ходе совещания также прозвучал доклад о создании современного пространства для областного молодежного центра.

«Полученный грант нужно использовать как инструмент решения задач широкого спектра. Если правильно организовать работу, то в дальнейшем многое может стать для региональной команды легче. Самое главное – работать в команде, тогда мы получим хороший результат», – обратил особое внимание участников совещания Михаил Ведерников.

Напомним, что в 2022 году Псковская область стала победителем Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых» и показала значительный результат по объему выделенного финансирования. Область заняла пятое место среди 51 региона-участника и 1-е – среди регионов СЗФО.