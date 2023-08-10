Завод «Титан-Полимер» готовит собственные программы подготовки и обучения работников

13:05, 10 августа 2023, ПАИ

Завод «Титан-Полимер» готовит собственные программы подготовки и обучения работников. Об этом рассказал представитель компании на круглом столе «Рынок рабочих специальностей: спрос, предложения, перспективы» в медиацентре ПАИ.

«Для работы на высокотехнологичном оборудовании требуется персонал высокой квалификации. Нам нужны квалифицированные рабочие смежных специальностей, которые владеют опытом управления производственными линиями, обладают знаниями технических тонкостей нашего оборудования и технологических процессов производства БОПЭТ-плёнки», – отметил представитель предприятия.

По его словам, учебные заведения и рынок труда на данном этапе не могут предложить готовых специалистов для работы на таком оборудовании. В компании приняли решение подготовить собственные программы обучения и подготовки кадров и сознательно отказались от тактики привлечения персонала из других регионов, ориентируясь на местные кадры.

К обучению персонала на предприятии привлекаются инженеры КИПиА, технологи, а также другие специалисты. После апробации программ обучения компания планирует на базе лицензированного центра профессионального обучения ГК «Титан» и промышленной площадки «Титан-Полимер» готовить высококвалифицированных рабочих и присваивать им современные профессии, которые будут востребованы не только в Пскове и Псковской области.

В ходе круглого стола было отмечено, что компания открыта к сотрудничеству с учебными заведениями и готова приглашать студентов на прохождение практики, проводить ознакомительные экскурсии для студентов и школьников.