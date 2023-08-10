Ход строительства школы на улице Киселёва проконтролировал Борис Елкин
Ход строительства новой школы на улице Киселёва в Пскове проконтролировал глава города Борис Елкин вместе с руководителем регионального комитета по образованию Андреем Ермаковым. Об этом глава Пскова сообщил в своём Telegram-канале.
«Школа на 525 мест на улице Киселёва – долгожданный объект образования, который строится в Пскове по поручению президента РФ. Главная задача – завершить стройку до конца этого года, чтобы в следующем году начать учебный процесс», – подчеркнул Борис Елкин.
Борис Елкин отметил, что подрядчику указано на низкий темп работ, а также на нехватку рабочих на объекте.
«За отставание от графика подрядной организации уже выставлены штрафы. Тем временем летний сезон на исходе. Необходимо срочно закрывать контур здания и приступать к отделке помещений и благоустройству», – отметил глава Пскова.
Подрядчику школы на улице Киселёва поручили ускориться и обеспечить объект достаточным количеством специалистов.
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