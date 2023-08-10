Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ход строительства школы на улице Киселёва проконтролировал Борис Елкин

Ход строительства новой школы на улице Киселёва в Пскове проконтролировал глава города Борис Елкин вместе с руководителем регионального комитета по образованию Андреем Ермаковым. Об этом глава Пскова сообщил в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

«Школа на 525 мест на улице Киселёва – долгожданный объект образования, который строится в Пскове по поручению президента РФ. Главная задача – завершить стройку до конца этого года, чтобы в следующем году начать учебный процесс», – подчеркнул Борис Елкин.

Борис Елкин отметил, что подрядчику указано на низкий темп работ, а также на нехватку рабочих на объекте.

«За отставание от графика подрядной организации уже выставлены штрафы. Тем временем летний сезон на исходе. Необходимо срочно закрывать контур здания и приступать к отделке помещений и благоустройству», – отметил глава Пскова.

Подрядчику школы на улице Киселёва поручили ускориться и обеспечить объект достаточным количеством специалистов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 августа 2023

Лучшие археологические находки за год покажут в Пскове 15 августа

10 августа 2023

Игорь Шатурный проконтролировал ход работ на участке дороги Изборск – Палкино – Остров

10 августа 2023

«Экопром» ищет сотрудников для работы в Печорах

10 августа 2023

Храм построят рядом с Псковской областной инфекционной больницей

10 августа 2023

Порядка 60 детей выступят на концерте в Пскове в честь 550-летия печорской обители

10 августа 2023

Субботник по уборке берега реки Сороти прошёл в Пушкиногорском районе

10 августа 2023

О нововведениях в сфере строительства рассказали псковичам

10 августа 2023

Более 14 млн рублей выиграла псковская молодёжь в грантовых конкурсах за полгода


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...