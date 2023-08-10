Ход строительства школы на улице Киселёва проконтролировал Борис Елкин

14:45, 10 августа 2023, ПАИ

Ход строительства новой школы на улице Киселёва в Пскове проконтролировал глава города Борис Елкин вместе с руководителем регионального комитета по образованию Андреем Ермаковым. Об этом глава Пскова сообщил в своём Telegram-канале.

«Школа на 525 мест на улице Киселёва – долгожданный объект образования, который строится в Пскове по поручению президента РФ. Главная задача – завершить стройку до конца этого года, чтобы в следующем году начать учебный процесс», – подчеркнул Борис Елкин.

Борис Елкин отметил, что подрядчику указано на низкий темп работ, а также на нехватку рабочих на объекте.

«За отставание от графика подрядной организации уже выставлены штрафы. Тем временем летний сезон на исходе. Необходимо срочно закрывать контур здания и приступать к отделке помещений и благоустройству», – отметил глава Пскова.

Подрядчику школы на улице Киселёва поручили ускориться и обеспечить объект достаточным количеством специалистов.