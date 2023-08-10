Стали известны результаты освидетельствования неадекватного водителя в Пскове

15:12, 10 августа 2023, ПАИ

У водителя автомобиля Opel Frontera, который учинил ДТП на улице Кузбасской Дивизии в Пскове, установили алкогольное опьянение. Об этом сообщается в телеграм-канале «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















Освидетельствование показало присутствие в крови алкоголя в количестве 0,8 промилле при разрешённой норме 0,16.

Напомним, водитель протаранил забор парковки и повредил два автомобиля. После этого он скрылся с места происшествия, а затем его задержали сотрудники ГИБДД.

Видео с места происшествия можно посмотреть по ссылке.