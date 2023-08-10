Фестиваль мёда пройдёт в Пскове
Медовый фестиваль пройдёт в Пскове с 11 по 13 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.
В преддверии Медового Спаса 15 пасечников и пять ремесленников из Печорского, Пыталовского и Псковского районов представят свою продукцию в торговых домиках в Детском парке и на стойках в Финском парке.
Псковичи смогут приобрести разные сорта мёда, вязаные изделия и украшения ручной работы, сувениры из гальванопластики, текстильные игрушки, кружева фриволите, кукол-травниц.
Площадки фестиваля будут открыты для псковичей с 10:00 до 19:00.
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