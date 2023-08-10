Полиция проводит проверку по факту стрельбы по коту в Писковичах

16:52, 10 августа 2023, ПАИ

Полиция проводит проверку по факту выявленной в ходе мониторинга публикации об обнаружении в деревне Писковичи Псковского района кота с пулевым ранением позвоночника. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Действия сотрудников полиции будут направлены на установления обстоятельств происшествия и виновных лиц. Будут опрошены возможные свидетели произошедшего, а также отсмотрены камеры видеонаблюдения», – отметили в ведомстве.

Жители Писковичей, которые обладают какой-либо полезной информацией и готовы оказать полиции содействие, могут позвонить в дежурную часть ОМВД России по Псковскому району по номеру (8 8112) 67-68-51.

Ранее псковичка сообщила, что подстреленный в Писковичах кот может остаться инвалидом.