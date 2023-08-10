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Общество

Псковичка рассказала о судьбе подстреленного в Писковичах кота

Кот Митя, которого обнаружили в деревне Писковичи Псковского района с пулевым ранением, может остаться инвалидом. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ сообщила псковичка Анна Кислова, которая в настоящее время оказывает помощь найденному животному.

Фото: Анна Кислова

Кота обнаружили с обездвиженной нижней частью. Позже выяснилось, что животное получило сквозное ранение из-за того, что в него выстрелил неизвестный.

«Вытаскивать пулю смысла нет, кот останется инвалидом, это однозначно. Но есть возможность отправить его в реабилитационный центр, так как у него сохранена чувствительность в конечностях. Это может дать шанс на восстановление», – рассказала зоозащитница. Она добавила, что кота Митю планируют отправить в клинику в Санкт-Петербург, а лечение животного может занять минимум месяц.

Несмотря на это, псковичка отметила, что возможность восстановить спинальную ходьбу есть. В таком состоянии кот приобретёт возможность ходить, но его походка будет механистической, а движения ног будут осуществляться рывками. «Он [кот. – ПАИ] будет пошатываться и заваливаться, но всё-таки это будет ходьба. Это лучше, чем коляска, потому что при её использовании идёт полная атрофия задних лап», – пояснила она.

Псковичка также рассказала, что приняла решение оставить животное и взять все расходы за лечение на себя. Отметим, что реквизиты для финансовой помощи опубликованы на странице Анны Кисловой в социальной сети «ВКонтакте».

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