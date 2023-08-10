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Общество

Ремонт дороги Новгородка – Пушкинские Горы находится на завершающей стадии

На завершающей стадии находятся ремонтные работы автодороги Новгородка – Пушкинские Горы. Объект в рамках рабочего визита посетил заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный сегодня, 10 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

В рабочей поездке также принял участие врио председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов. Подрядчик доложил о ходе ремонта объекта.

«Асфальт на 100 % уложен, также деформационные швы закончены на 95 %», – отметила представительница подрядной организации.

Сейчас выполняются работы по ремонту примыканий и обочин. Подрядчик пообещал, что ремонт закончится к сентябрю.

Напомним, обновлением трассы занимается ООО «АДП» по контракту с управлением автомобильных дорог Псковской области. Стоимость контракта составила около 430 млн рублей, средства выделены из областного бюджета.

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