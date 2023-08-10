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Общество

Память погибшего майора Лобазкина почтили в Псковской области

10 августа исполняется двадцать семь лет со дня гибели сотрудника отдела города Великие Луки УФСБ России по Псковской области майора Сергея Лобазкина. Действующие военнослужащие и ветераны органов безопасности почтили его память минутой молчания, к памятной доске возложили цветы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Сергей Анатольевич Лобазкин родился 22 марта 1960 года в Пыталовском районе Псковской области. Окончил Выборгское авиационное техническое училище гражданской авиации имени маршала авиации С. Ф. Жаворонкова и исторический факультет Псковского педагогического института имени С. М. Кирова. С сентября 1989 года проходил военную службу в органах безопасности в Великих Луках. В мае 1996 года был направлен в служебную командировку в Северо-Кавказский регион.

10 августа того же года принял участие в бою с бандитами в составе группы, которая отвлекала на себя превосходящие силы противника – тем самым был обеспечен выход из окружения 14 военнослужащих. Однако при выполнении этой задачи Сергей Лобазкин погиб.

Указом президента Российской Федерации за мужество и отвагу, проявленные при выполнении специального задания, майор Лобазкин Сергей Анатольевич награждён орденом Мужества (посмертно). Также он навечно зачислен в списки личного состава отдела в г. Великие Луки Управления ФСБ России по Псковской области.

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