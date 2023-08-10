Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Руководитель Санкт-Петербургского УФСИН дал рекомендации псковскому филиалу университета

В Пскове в рабочей поездке находится руководитель Санкт-Петербургского университета ФСИН России Александр Вотинов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского филиала Университета ФСИН России.

Начальник Университета ФСИН России Александр Вотинов провёл рабочую встречу с начальником Псковского филиала Университета ФСИН России Александром Сысоевым, совершил обход территории образовательной организации с целью проверки готовности объектов филиала к новому учебному году и побывал на загородной учебной базе.

Александр Вотинов в ходе осмотра помещений и территории филиала дал личному составу рекомендации, связанные не только с обучением, но и с материально-техническим и медицинским обеспечением, с развитием филиала в целом.

При обходе учебных корпусов были проверены организация работы отдельных кафедр вуза, библиотека, компьютерные классы, кабинеты служб и подразделений. Руководитель университета побывал также на загородной учебной базе, где встретился с курсантами набора 2023 года, которые проходят там профессиональное обучение. Ответив на все вопросы первокурсников, Александр Вотинов пожелал им успешно пройти курс молодого бойца и уже в сентябре присягнуть на верность Отечеству.

Напомним, что 15 марта 2023 года псковский филиал вошёл в состав Санкт-Петербургского университета ФСИН России и тем самым географически стал ближе к головному вузу, руководство которого периодически проводит рабочие встречи с сотрудниками филиала по вопросам повышения эффективности образовательной и служебной деятельности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 августа 2023

На одной из улиц в Пыталово производят ремонт тротуара

10 августа 2023

Тала Нещадимова: Сегодня в Пскове выпало всего 5 мм осадков

10 августа 2023

Молдаванина осудили за угрозу жизни котроллеру КПП на границе

10 августа 2023

Гости Изборского музея-заповедника смогут на один день стать археологами

10 августа 2023

Руководитель Санкт-Петербургского УФСИН дал рекомендации псковскому филиалу университета

10 августа 2023

Память погибшего майора Лобазкина почтили в Псковской области

10 августа 2023

Участница шоу «Танцы на ТНТ» проведёт мастер-класс для псковичей

10 августа 2023

Строительство очистных сооружений в Порхове набирает обороты


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...