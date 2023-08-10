Руководитель Санкт-Петербургского УФСИН дал рекомендации псковскому филиалу университета

20:43, 10 августа 2023, ПАИ

В Пскове в рабочей поездке находится руководитель Санкт-Петербургского университета ФСИН России Александр Вотинов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского филиала Университета ФСИН России.

Начальник Университета ФСИН России Александр Вотинов провёл рабочую встречу с начальником Псковского филиала Университета ФСИН России Александром Сысоевым, совершил обход территории образовательной организации с целью проверки готовности объектов филиала к новому учебному году и побывал на загородной учебной базе.

Александр Вотинов в ходе осмотра помещений и территории филиала дал личному составу рекомендации, связанные не только с обучением, но и с материально-техническим и медицинским обеспечением, с развитием филиала в целом.

При обходе учебных корпусов были проверены организация работы отдельных кафедр вуза, библиотека, компьютерные классы, кабинеты служб и подразделений. Руководитель университета побывал также на загородной учебной базе, где встретился с курсантами набора 2023 года, которые проходят там профессиональное обучение. Ответив на все вопросы первокурсников, Александр Вотинов пожелал им успешно пройти курс молодого бойца и уже в сентябре присягнуть на верность Отечеству.

Напомним, что 15 марта 2023 года псковский филиал вошёл в состав Санкт-Петербургского университета ФСИН России и тем самым географически стал ближе к головному вузу, руководство которого периодически проводит рабочие встречи с сотрудниками филиала по вопросам повышения эффективности образовательной и служебной деятельности.