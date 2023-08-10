Молдаванина осудили за угрозу котроллеру КПП «Убылинка»

21:34, 10 августа 2023, ПАИ

Иностранный гражданин осуждён за применение насилия, неопасного для жизни или здоровья, и угрозу применения насилия в отношении контролёра контрольно-пропускного пункта. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Пыталовским районным судом Псковской области вынесен приговор по уголовному делу в отношении гражданина Республики Молдова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ.

Установлено, что в ночное время в январе 2023 года гражданин Республики Молдова находился в состоянии алкогольного опьянения на территории пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации «Убылинка» в Пыталовском районе. Молдаванин замахивался на контролёра, угрожая его ударить, пытался схватить его за одежду и повалить. После этого дебошир выхватил из рук контролёра резиновую палку и нанёс не менее двух ударов по голове пытавшегося защититься сотрудника, повредив ему скулу.

На судебном заседании подсудимый с предъявленным обвинением согласился, свою вину признал полностью.

При назначении наказания суд учёл смягчающие вину обстоятельства, а именно: признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Суд признал мужчину виновным в совершении указанного преступления и назначил наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей.