МЧС сообщает подробности пожара в квартире в Пскове
МЧС сообщает подробности пожара в квартире в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.
Возгорание произошло в девятиэтажном многоквартирном жилом доме, в трёхкомнатной квартире на пятом этаже.
В результате пожара огнём повреждена кухня на всей площади, закопчена прихожая. Пострадавших нет.
Предварительная причина возгорания – тепловое воздействие внешнего источника тепла (бытовой газовой плиты).
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