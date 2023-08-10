МЧС сообщает подробности пожара в квартире в Пскове

22:32, 10 августа 2023, ПАИ

​МЧС сообщает подробности пожара в квартире в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Возгорание произошло в девятиэтажном многоквартирном жилом доме, в трёхкомнатной квартире на пятом этаже.

В результате пожара огнём повреждена кухня на всей площади, закопчена прихожая. Пострадавших нет.

Предварительная причина возгорания – тепловое воздействие внешнего источника тепла (бытовой газовой плиты).