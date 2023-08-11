Новый цифровой флюорограф установили в Дедовичской районной больнице

07:23, 11 августа 2023, ПАИ

Новый цифровой флюорограф заработал в Дедовичской районной больнице. Ежедневно на новом оборудовании проводят от 30 до 50 исследований. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Аппарат приобретён в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Флюорограф предназначен для проведения малодозового профилактического обследования грудной клетки пациента в прямой и боковой проекциях и обеспечивает цифровую регистрацию изображения.

Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога комплектуется профессиональным графическим монитором для работы с базой данных и описания снимка. При этом изображение постоянно доступно для изучения и отображается на мониторе высокого разрешения для просмотра снимков.