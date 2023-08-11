Псковича оштрафовали за распространение экстремистских материалов

08:48, 11 августа 2023, ПАИ

Псковича оштрафовали за попытку распространения листовок с призывами к экстремистским действиям. Информационные материалы злоумышленник размещал на объектах транспортной инфраструктуры и коммунального хозяйства Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Сотрудники Управления ФСБ России по Псковской области совместно с УМВД России по Псковской области пресекли противоправную деятельность жителя Пскова, причастного к совершению преступлений, предусмотренных части 1 статьи 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и части 1 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма).

Установлено, что мужчина изготовил в специально арендованном гараже листовки за денежное вознаграждение от жителя Эстонии, который находится в межгосударственном розыске. Информационные материалы содержали призывы к совершению насильственных действий в отношении органов власти, а также с ссылками на телеграм-канал запрещенной в России организации. Листовки фигурант разместил на объектах транспортной инфраструктуры и коммунального хозяйства Пскова. Свои действия для отчета фиксировал на камеру телефона.

2-ой Западный окружной военный суд назначил псковичу наказание в виде штрафа в размере 160 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.