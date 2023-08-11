Более полутора миллионов рублей перевели псковичи мошенникам за сутки

09:08, 11 августа 2023, ПАИ

Более полутора миллионов рублей перевели псковичи мошенникам за сутки. Сразу шесть человек пострадали от действий злоумышленников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, псковичку 1984 года рождения лже-сотрудник полиции предупредил о несанкционированном оформлении кредита. Женщина доверилась собеседнику и согласилась перевести банковские средства на безопасный счёт. В результате своих действий потерпевшая лишилась почти 200 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, аналогичный звонок поступил и великолучанке 1972 года рождения. В результате общения с лже-сотрудником полиции женщина лишилась 503 тысяч рублей. Ещё одна 49-летняя жительница Великих Лук перевела мошеннику более 150 тысяч рублей.

76-летней пенсионерке мошенник представился сотрудником безопасности банка. Звонивший сообщил, что кто-то пытается несанкционированно списать денежные средства псковички. Женщина решила предотвратить снятие и перевела на указанные собеседником реквизиты 210 тысяч рублей.

Мошенник по такой же схеме позвонил и жителю Велких Лук 1999 года рождения. Молодой человек поверил собеседнику и стал следовать инструкциям по блокированию операции по оформлению несанкционированного кредита. Общение с незнакомцем стоило великолучанину 135 тысяч рублей – деньги неизвестному он перевёл через банковское приложение.

Порховичке 1979 года рождения позвонил представитель известного мобильного оператора и также предупредил о попытке несанкционированного оформления кредита. Решив предотвратить операцию, женщина вывела кредитные средства и отправила мошеннику более 320 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Обстоятельства каждого хищения устанавливаются.