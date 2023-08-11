Домик стрельца в Печорах готовят к реставрации

10:53, 11 августа 2023, ПАИ

Специалисты приступают к реставрации памятника деревянного зодчества «Домик стрельца» в Печорах. Об этом сообщается в официальной группе памятника в соцсети «ВКонтакте».

«Дождался наш «долгожитель» надёжных рук! Надеемся, что профессионалы продлят жизнь «старца»! – говорится в сообщении.

В ближайшее время специалисты произведут обмеры и подготовительные работы к реставрации.

Ранее сообщалось, что региональный комитет обратится в Минкульт для переноса памятника.