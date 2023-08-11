Домик стрельца в Печорах готовят к реставрации
Специалисты приступают к реставрации памятника деревянного зодчества «Домик стрельца» в Печорах. Об этом сообщается в официальной группе памятника в соцсети «ВКонтакте».
«Дождался наш «долгожитель» надёжных рук! Надеемся, что профессионалы продлят жизнь «старца»! – говорится в сообщении.
В ближайшее время специалисты произведут обмеры и подготовительные работы к реставрации.
Ранее сообщалось, что региональный комитет обратится в Минкульт для переноса памятника.
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