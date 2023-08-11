Игрушки из джута и четырёхрядный пояс смогут создать псковичи в музейной мастерской
Псковичи могут принять участие в мастер-классах по созданию игрушек из джута и ткачеству в музейной мастерской на территории Псковского кремля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
12 августа гости мастерской научатся делать своими руками «игрушки-стригушки» из джута. На выбор будет три варианта мастер-класса: конь-огонь, птица счастья и неразлучники.
13 августа посетителей ждёт мастер-класс по ткачеству. Они познакомятся с историей и техниками этого ремесла, а также научатся пользоваться специальным инвентарем: деревянными бердами и дощечками. В результате мастер-класса участники получат сотканный на дощечках четырёхрядный пояс.
Музейная мастерская Палат у Сокольей башни будет работать на территории Довмонтова города с 12:00 до 17:00.
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